Taifun und Erdrutsche in Vietnam: Insgesamt 19 Tote und 64 Vermisste

Hanoi. Durch Erdrutsche infolge des Taifuns „Molave“ sind in Zentralvietnam mindestens 15 Menschen getötet worden. 38 Menschen würden vermisst, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Vietnam News Agency am Donnerstag. Starker Wind und Regen hatten Dächer abgedeckt und in der zentralen Region mit 1,7 Millionen Einwohnern die Stromversorgung unterbrochen.

Im Dorf Tra Van in der Provinz Quang Nam rutschte der Abhang eines Hügels auf Häuser nieder und tötete mindestens acht Menschen, im mehrere Kilometer entfernten Dorf Tra Leng begrub ein weiterer Erdrutsch mehrere Häuser unter sich, in denen etwa 45 Menschen lebten. Vier Leute konnten sich retten, Helfer suchten nach Überlebenden. Später hieß es, in den beiden Dörfern seien 15 Leichen gefunden worden und 38 Menschen würden noch vermisst.

Schlimmster Taifun seit 20 Jahren

Damit stieg die Zahl der Toten durch den Taifun und die Erdrutsche auf mindestens 19. Insgesamt werden 64 Menschen vermisst, darunter 26 Besatzungsmitglieder von zwei Fischerbooten, die am Mittwoch gesunken waren, während der Taifun sich der Küste von Vietnam näherte. Vietnamesische Beamte sagen, es sei der schlimmste Taifun, der das Land seit 20 Jahren erreicht hat.

Der Taifun erreichte Zentralvietnam am Mittwoch mit zerstörerischer Kraft. In mindestens drei Provinzen erholten die Menschen sich noch von den tödlichen Fluten am Anfang des Monats, durch die mehr als 100 Menschen starben und Hunderte Häuser zerstört wurden.