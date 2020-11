Taifun mit sintflutartigem Regen erreicht Philippinen: eine Million Bewohner fliehen

Anzeige

Manila. Ein besonders heftiger Taifun hat mit starken Winden die Philippinen erreicht. Etwa eine Million Menschen wurde aus den Gebieten, über die er voraussichtlich hinwegfegen wird, in Sicherheit gebracht. „Wir erwarten schwere Schäden“, sagte der Chef der Katastrophenbehörde, Ricardo Jalad. Der Wirbelsturm „Goni“ erreichte bei Tagesanbruch die Provinz Catanduanes. Seine anhaltende Windgeschwindigkeit war 225 Kilometer pro Stunde, Böen erreichten bis zu 280 Kilometern pro Stunde.

„heftige Winde“

Der Wetterdienst prognostizierte „katastrophal heftige Winde und intensiven bis sintflutartigen Regen“.

Der Taifun bewegte sich nach Westen in Richtung dicht besiedelter Gebiete, darunter die Hauptstadt Manila. „Es gibt so viele Menschen, die wirklich in gefährdeten Gebieten sind“, sagte Jalad.