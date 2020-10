Taifun auf den Philippinen: Überschwemmungen und 25.000 auf der Flucht

Anzeige

Anzeige

Manila. Taifun “Molave” hat auf den Philippinen Dächer weggefegt, für Überflutungen gesorgt und mindestens 25.000 Menschen in die Flucht getrieben. Etwa 20.000 Menschen wurden in Schulen oder Regierungsgebäuden untergebracht, in denen die Behörden Notunterkünfte einrichteten, wie die Zivilschutzbehörde mitteilte.

Taifun auf den Philippinen: Sturmböen mit bis zu 150 Stundenkilometern

Mehr als ein Dutzend Menschen wurden vermisst. Teils seien Dörfer überschwemmt worden. Berichte über Tote lagen zunächst nicht vor. Unter den Vermissten waren mehrere Fischer, die trotz eines Auslaufverbots am Wochenende bei rauer See mit ihren Booten aufgebrochen waren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Der Taifun bewegte sich am Montag mit Windgeschwindigkeiten bis 125 Kilometern pro Stunde in Richtung des Südchinesischen Meeres. Böen erreichten bis zu 150 Stundenkilometer. Die Philippinen werden immer wieder von Naturkatastrophen heimgesucht. Neben schweren Stürmen und gut 20 Taifunen pro Jahr gibt es in der seismisch aktiven Region auch immer wieder Erdbeben und Vulkanausbrüche.