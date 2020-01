“Tagelang krank gefühlt”: McDonald’s gibt Vegetarierin versehentlich Chicken Burger

Anzeige

Anzeige

Eine Frau, die bereits ihr ganzes Leben lang vegetarisch lebte, hat bei McDonald's versehentlich einen Chicken Burger serviert bekommen und hineingebissen. Seitdem habe sie nicht mehr vernünftig essen können und sich tagelang krank gefühlt, klagte Clancy Bogue gegenüber der britischen Zeitung "Mirror".

Der Vorfall habe sich in einem McDonald's-Restaurant in Bristol ereignet. Die 19-Jährige, die eigenen Angaben zufolge in ihrem Leben noch nie Fleisch gegessen hat, bestellte dem Bericht zufolge einen Vegetable Deluxe Burger, also einen Gemüseburger. Stattdessen bekam sie allerdings die Hähnchenvariante serviert. "Ich habe hineingebissen, und irgend etwas schien nicht zu stimmen. Ich habe genauer hingeschaut und das Innere des Burgers war weiß." Die Erkenntnis, dass sie Hähnchen gegessen habe, habe sie schwer mitgenommen, sagte Clancy Bogue der Zeitung. "Ich hatte ein furchtbares Gefühl im Bauch und musste mich beinahe übergeben."

McDonald's: "Sehr enttäuschender Fehler"

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Clancy Bogue reichte eine offizielle Beschwerde ein. In einer Email entschuldigte sich das Restaurant für den "sehr enttäuschenden" Fehler, der einem Auszubildenden passiert sei. Auch ein Sprecher von McDonald's äußerte sein Bedauern: "Es ist nicht akzeptabel, Fleisch zu servieren, wenn ein vegetarisches Gericht bestellt wurde."

Besser macht es das für Clancy Bogue nicht - sie will nie wieder bei McDonald's essen.

RND/seb