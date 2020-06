Süßer Nachwuchs: Kleine Elefantenkuh im Kölner Zoo geboren

Insekten-Zählaktion: In deutschen Gärten wimmelt es von Steinhummeln

Der NABU hat eine erste Zwischenbilanz seiner Mitmachaktion “Insektensommer” gezogen. Mehr als 8000 Naturfreunde zählten in ihren Gärten die heimischen Insekten - und trafen am häufigsten die Steinhummel an.