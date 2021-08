Surfside - Bieter will bis 120 Milionen Dollar für Katastrophengrundstück zahlen

Anzeige

Ein privater Bieter will bis zu 120 Millionen Dollar für das Grundstück mit dem im Juni eingestürzten Wohnhaus in Surfside bei Miami zahlen. Das Gebot wurde am Mittwoch (Ortszeit) in einer Anhörung vor Gericht bekannt, die sich mit den zahlreichen Klagen im Zusammenhang mit dem Unglück vom 24. Juni beschäftigte, das 98 Menschen das Leben kostete. Die Ursache des Einsturzes ist noch immer nicht bekannt.

Der Richter: “Die beste Nachricht, die ich heute gehört habe”

Richter Michael Hanzman autorisierte Verhandlungen mit dem Bieter, dessen Name nicht bekannt wurde. Ein Immobilienmakler erklärte, die Person habe 110 Millionen Dollar geboten und sei bereit, bis auf 120 Millionen Dollar aufzustocken, wie die Zeitung „Miami Herald“ berichtete.

„Das ist die beste Nachricht, die ich heute gehört habe“, sagte der Richter. Er forderte den Makler auf, den Verkauf in einem kurzen Auktionsverfahren rasch abzuwickeln. „Ich möchte die Menschen so schnell wie möglich entschädigen.“

Einige Familien hatten gehofft, dass die Regierung das Grundstück kaufen würde, um es in einen Park oder eine Gedenkstätte zu Ehren der Opfer umzuwandeln, anstatt einen Wohn- oder Gewerbekomplex zu bauen. Dies erscheine jedoch sehr unwahrscheinlich, sagte am Mittwoch ein Anwalt, der als Verbindungsmann zwischen dem Gericht und gewählten Politikern der Gemeinde dient.