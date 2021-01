Supermarkt-Mitarbeiter wollen Corona-Impfung: „Begeben uns jeden Tag in Gefahr“

Anzeige

Kühlungsborn. Auch wenn alle Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden - Mitarbeiter in Supermärkten haben täglich Kontakt zu einer Vielzahl von Menschen. Deshalb kann es so manch einer nicht verstehen, dass Verkäufer und andere Mitarbeiter nicht schon eher gegen Corona geimpft werden - vorgesehen sind Impfungen für Angestellte im Lebensmittelhandel nämlich erst in Phase 5 von 6.

Supermarkt-Filialleiter will Bus zum Impfzentrum chartern

„Wir begeben uns jeden Tag in Gefahr“, sagt Mario Hoffmann, Inhaber des Edekas in Kühlungsborn in Mecklenburg-Vorpommern der „Ostsee-Zeitung“. Fast alle seiner Mitarbeiter wollen sich impfen lassen. „Ich würde auch einen Bus zum Impfzentrum chartern“, sagte er der Zeitung. Eine Nachfrage beim Gesundheitsamt seitens des Filialleiters, wann sein Personal geimpft werden könnte, sei aber unbeantwortet geblieben.

Mecklenburg-Vorpommern hält sich bei der Reihenfolge der Impfungen an die offiziellen Empfehlungen. Demnach sind die Bürger in sechs Gruppen unterteilt, derzeit wird die erste Gruppe geimpft. Beschäftigte im Lebensmittelhandel werden erst in Phase 5 geimpft, kurz bevor der Impfstoff für Bürger unter 60 Jahren freigegeben wird.