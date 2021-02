Supermarkt in Mülheim steht in Flammen - Kälte erschwert Einsatz

Anzeige

Anzeige

Mülheim. Großeinsatz für die Feuerwehr in Mülheim in Nordrhein-Westfalen: Seit kurz nach Mitternacht brennt ein leerstehender Supermarkt. Das etwa 150 mal 100 Meter große Gebäude stehe voll in Flammen, teilte ein Feuerwehrsprecher mit. Wegen der eisigen Temperaturen müssten die Brandbekämpfer regelmäßig ausgetauscht werden. „Alle sind schnell durch das gefrierende Löschwasser vereist“, sagte der Sprecher. Um das Feuer unter Kontrolle zu bringen, seien auch Einsatzkräfte aus den umliegenden Städten alarmiert worden. Insgesamt seien rund 180 Feuerwehrleute im Einsatz. Der Supermarkt werde derzeit umgebaut. Verletzte habe es nicht gegeben.

Anwohner sollen Türen und Fenster geschlossen halten

Experten des Landesumweltamtes und der Feuerwehr führten den Angaben zufolge Schadstoffmessungen durch. Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten. Der Löscheinsatz werde mindestens noch mehrere Stunden, wenn nicht Tage dauern, sagte der Sprecher.

Aufgrund der starken Rauchbelästigung war die Warnapp Nina ausgelöst worden. In den frühen Morgenstunden wurden weitere Einheiten der Feuerwehren aus Düsseldorf, dem Kreis Mettmann und aus Neuss erwartet. Nach Angaben der dortigen Rettungskräfte machten sich 144 Mann auf dem Weg ins Ruhrgebiet.