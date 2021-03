Die Schiffe fahren: Stau am Suezkanal wird langsam kleiner

Anzeige

Nach der Befreiung des auf Grund gelaufenen Containerschiffes „Ever Given“ haben bis zum Dienstagmorgen wieder Dutzende wartende Schiffe den Suezkanal passieren können. Rund 300 weitere warteten aber nach wie vor auf Durchfahrt, und es dürfte mehrere Tage dauern, bis der Schiffsverkehr wieder normal läuft, wie der Suezkanal-Dienstleister Leth Agencies mitteilte.

Die „Ever Given“ wird am Großen Bittersee inspiziert

Die am Montag befreite „Ever Given“ ging am Großen Bittersee, einer breiten Wasserfläche zwischen Nord- und Südende des Kanals, vor Anker und wurde dort inspiziert. Es werde nach Schäden am Rumpf des Schiffes sowie am Motor und nach Gründen für den Unfall gesucht, sagte ein Kanallotse der Nachrichtenagentur AP.

Der japanische Schiffseigner erklärte, er werde sich an den Untersuchungen beteiligen. Zu möglichen Unfallursachen - es gab Spekulationen über erhöhte Geschwindigkeit oder andere Navigierfehler - wollte sich das Unternehmen nicht äußern.

Deutsche Industrie warnt vor Engpässen

Die deutsche Industrie hatte wegen der Blockade vor Engpässen und Druck auf ihre Lieferketten gewarnt. Der Suezkanal ist unter anderem für die Chemie- und Autoindustrie eine wichtige Handelsroute. Der Suezkanal verbindet das Mittelmeer mit dem Roten Meer und bietet damit den kürzesten Weg zwischen Asien und Europa. 2020 durchfuhren nach Angaben der Kanalbehörde fast 19.000 Schiffe die Wasserstraße.

Die 220.000 Tonnen schwere „Ever Given“ war am Dienstag vergangener Woche auf dem Weg Richtung Rotterdam in einem schmalen Teil des Kanals auf Grund gelaufen und hatte sich zwischen Ost- und Westufer verkeilt. Jeden Tag, an dem kein anderes Schiff passieren konnte, konnten Handelswaren im Wert von neun Milliarden Dollar nicht weitertransportiert werden. Durch den Suezkanal laufen zehn Prozent des Welthandels.