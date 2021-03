Erfolg im Suezkanal: Containerschiff „Ever Given“ freigelegt

Anzeige

Kairo. Das im Suezkanal auf Grund gelaufene Containerschiff „Ever Given“ ist nach einer tagelangen Blockade freigelegt worden. Das 400 Meter lange Schiff sei gegen 4.30 Uhr (Ortszeit) wieder in schwimmenden Zustand gebracht worden und werde gesichert, teilte der maritime Dienstleister Inchcape Shipping am frühen Montagmorgen mit. Der teilweise Durchbruch sei nach intensiven Bemühungen während einer Springflut erfolgt. Daran waren zehn Schlepper beteiligt, außerdem wurde Sand um das Schiff abgesaugt. Wann die „Ever Given“ ihre Fahrt in nördlicher Richtung auf dem Weg nach Rotterdam im Kanal fortsetzen und die wichtige Wasserstraße wieder zur Durchfahrt freigegeben werden kann, war nach der Erfolgsmeldung zunächst unklar.

Die Firma erklärte, sie warte noch auf eine Bestätigung der Kanalbehörde, dass das Schiff wieder flott sei. Der Leiter der Kanalbehörde, Osama Rabei, sagte, Einsatzkräfte hätten ihre „Zugmanöver“ zum Freilegen des Schiffs am frühen Montag fortgesetzt. Satellitendaten von Marinetraffic.com zeigten den Frachter in derselben Position wie zuvor, umgeben von zahlreichen Schleppern. Sein Bug steckte am Ostufer des Kanals fest.

Das knapp 400 Meter lange und 59 Meter breite Schiff war am Dienstag rund sechs Kilometer von der südlichen Zufahrt zum Kanal entfernt auf Grund gelaufen und hat sich zwischen den Ufern verkeilt.

Langer Stau vor dem Suezkanal

Der Suezkanal verbindet das Mittelmeer mit dem Roten Meer und bietet damit den kürzeste Schifffahrtsweg zwischen Asien und Europa. 2020 durchfuhren nach Angaben der Suezkanal-Behörde fast 19.000 Schiffe die Wasserstraße. Durch die tagelange Blockade gingen dem Kanal täglich Einnahmen von rund 13 bis 14 Millionen Dollar verloren.

Laut Kanalbehörde warteten zuletzt rund 370 Schiffe auf beiden Seiten des Kanals auf Durchfahrt, darunter 25 Öltanker. Der Finanznachrichtendienst Bloomberg berichtete am Montag von 450 wartenden Schiffen.

Weil das Ende der Havarie nicht absehbar war, begannen Reedereien, ihre Frachter um das Kap der Guten Hoffnung an der Südspitze Afrikas herum fahren zu lassen. Das größte Schifffahrtsunternehmen der Welt, die dänische Reederei Moller-Maersk kündigte an, wegen der längeren Routen würden sich Lieferungen um drei bis sechs Tage verzögern.

Nach der Erfolgsmeldung vom Montagmorgen kursierten im Internet Videos von erleichterten Crewmitgliedern der anderen Schiffe im Kanal. „Das Boot schwimmt“, sagt ein Mann an Bord eines Schiffs und streckt seinen Daumen nach oben. Auf einem der Videos ist immer wieder der Ausspruch „Alhamdulillah“ (Gott sei Dank) zu hören.

Die Unglücksursache war noch nicht geklärt. Starker Wind sei nicht er einzige Grund, sagte Rabei. Technische oder menschliche Fehler könnten nicht ausgeschlossen werden. Das für die Technik an Bord verantwortliche Unternehmen Bernhard Schulte Shipmanagement erklärte, nach ersten Ergebnissen könnten mechanische Fehler oder Probleme mit dem Antrieb ausgeschlossen werden. Allerdings war in einer der ersten Schadensmeldungen davon die Rede, dass es auf der „Ever Given“ zum Zeitpunkt des Unglücks einen Stromausfall gegeben habe.