Im Suezkanal feststeckender Frachter fuhr vorher eine „Penis-Route“ im Roten Meer

Seit Dienstag blockiert ein havarierter Riesenfrachter den Suezkanal - so weit, so schlecht. Für zusätzliche Schlagzeilen sorgt jetzt auch noch die Route, die das Schiff zuvor im Roten Meer eingeschlagen hatte. Die erinnert, ohne große Fantasie, an einen Penis.

Der Forscher John Scott-Railton hatte bei Twitter auf die ungewöhnliche Route des Frachters hingewiesen und Daten der Tracking-Website „Vesselfinder“ veröffentlicht. Die zeigen, dass das Containerschiff „Ever Given“ vor der Havarie in der Wasserstraße in Ägypten einige Runden im Roten Meer drehte, die im Ergebnis an einen Penis erinnern.

Ein Sprecher von „Vesselfinder“ betonte gegenüber dem Portal „VICE World News“, dass die aufgezeichneten Daten korrekt seien. „Es gibt keinen Raum für irgendwelche Verschwörungstheorien oder falsche Daten.“

Mega-Stau am Suezkanal: mindestens 150 Schiffe warten auf Durchfahrt

Die Internationale Schifffahrt war am Donnerstag weiter beeinträchtigt. Mindestens 150 Schiffe warteten darauf, dass die „Ever Given“ aus dem Weg geräumt werde, damit sie die wichtige Wasserstraße durchfahren könnten, teilte der Dienstleister Leth Agencies mit.

Die mindestens 150 Schiffe, die warteten, befänden sich in der Nähe der beiden Enden des Kanals – Port Said am Mittelmeer und Suez am Roten Meer – sowie auf dem Kanal, teilte Leth Agencies mit. Der Frachter war am Dienstag offenbar auf Grund gelaufen, weil der Kapitän schlechte Sicht wegen eines Sandsturms hatte.