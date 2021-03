Großes Containerschiff liegt quer und blockiert den Suezkanal

Anzeige

Anzeige

Dubai. Ein Frachter ist im Suezkanal in der Nacht zu Mittwoch auf Grund gelaufen und blockiert seither die wichtige Schifffahrtsstraße zwischen Asien und Europa. Mehrere Schlepperboote waren zunächst rund um den Frachter im Einsatz, wie auf den Schiffsradaren vesselfinder.com und marinetraffic.com zu sehen war. Der Vorfall habe sich am Dienstag ereignet, teilte das Seefahrts- und Logistikunternehmen GAC auf seiner Internetseite mit. An Bord des Frachters sei es zu einem Stromausfall gekommen.

Sowohl nördlich als auch südlich des Kanals bildeten sich demnach Staus von Containerschiffen. Mindestens 150 Schiffe warteten am Donnerstagmorgen darauf, dass die „Ever Given“ aus dem Weg geräumt werde, damit sie die wichtige Wasserstraße durchfahren könnten, teilte der Dienstleister Leth Agencies mit. Die Arbeiten zur Befreiung der „Ever Given“ sollten am Morgen wieder aufgenommen werden, nachdem sie in der Nacht unterbrochen worden waren.

Anzeige

Die Schiffen, die warteten, befänden sich in der Nähe der beiden Enden des Kanals - Port Said am Mittelmeer und Suez am Roten Meer - sowie auf dem Kanal, teilte Leth Agencies mit. Das 2018 gebaute Schiff fährt unter der Flagge Panamas, es sei aus China gekommen und auf dem Weg nach Rotterdam in den Niederlanden.

Der Suezkanal ist eine Wasserstraße, die das Mittelmeer mit dem Roten Meer verbindet. Sie ist daher eine wichtige Seeverbindung und Handelsroute zwischen Asien und Europa. Die Havarie könnte sich nach Expertenansicht auf den Welthandel auswirken. „Jeden Tag fahren durchschnittlich 50 Schiffe durch den Kanal“, sagte der Historiker und Seehandelsexperte Salvatore Mercogliano von der Campbell University in North Carolina. Jeder Tag, den der Kanal geschlossen sei, bedeute, dass keine Nahrungsmittel, Industrieprodukte und kein Treibstoff geliefert werden könnten.