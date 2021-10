Deutscher stirbt bei Brand von Luxushausboot in Südafrika

Anzeige

Kapstadt. Bei einem Feuer an Bord eines Luxushausboots ist in Südafrika nach offiziellen Angaben ein deutscher Staatsbürger ums Leben gekommen. Das bestätigte Tebojo Ramatjie, ein Sprecher der Südafrikanischen Behörde für Sicherheit im Seeverkehr (SAMSA), am Montag. Ein südafrikanisches Besatzungsmitglied sei demnach ebenfalls bei dem Brand am Sonntag gestorben, ein weiterer Südafrikaner werde noch vermisst.

Das Boot befand sich den Angaben zufolge mit fünf deutschen Passagieren und vier Besatzungsmitgliedern auf einer zweitägigen Kreuzfahrt auf dem Jozini-See in der östlichen Provinz KwaZulu-Natal. Ein Crew-Mitglied bemerkte nach SAMSA-Angaben am Sonntag Rauch im Motorraum. Das Feuer habe sich aufgrund starker Winde schnell ausgebreitet und Passagiere sowie Besatzung gezwungen, das Schiff trotz hohen Wellengangs zu verlassen. Weitere Ermittlungen sowie die Suche nach dem vermissten Besatzungsmitglied dauerten am Montag an.