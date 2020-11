Südtürkei: Ausflugsschiff mit 38 Passagieren sinkt - ein Toter

Anzeige

Istanbul. Ein Ausflugsschiff mit 38 Personen an Bord ist in der Südtürkei gesunken. Ein Mensch sei dabei ums Leben gekommen, teilte die Küstenwache am Dienstag mit. 32 Passagiere und fünf Crewmitglieder hätten sich auf Felsen retten können. Es war zunächst unklar, ob Deutsche unter den Passagieren waren.

Die Küstenwache sei am Dienstagmorgen um 11:10 Ortszeit (9:10 MEZ) informiert worden und habe zwei Boote und ein Taucherteam losgeschickt. Die Rettungsarbeiten seien abgeschlossen, hieß es. Die Ursache des Unglücks war zunächst unklar.