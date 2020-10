33-stöckiges Hochhaus in Südkorea steht in Flammen

Anzeige

Ulsan. In der südkoreanischen Großstadt Ulsan ist am späten Donnerstagabend (Ortszeit) ein Hochhaus in Brand geraten. Bild und Video in sozialen Medien zeigen, wie nahezu das komplette Gebäude in Flammen steht und Fassadenteile nach unten stürzen. Das Nachrichtenportal „Busan“ berichtet, 28 Menschen seien mit Rauchvergiftungen ins Krankenhaus gebracht worden, 40 Bewohner wurden demnach vom Dach des Gebäudes gerettet.

Es werde vermutet, dass das Feuer im zwölften Stock des Hochhauses ausgebrochen sei und sich die Flammen aufgrund des starken Windes schnell auf die anderen insgesamt 33 Stockwerke ausgebreitet hätten, berichten südkoreanische Medien.

Die Feuerwehr wurden den Berichten zufolge um kurz nach 23 Uhr alarmiert. Das Gebäude, in dem Hunderte Menschen wohnen, sei evakuiert worden. Zwischenzeitlich griffen die Flammen demnach auch auf das Dach eines nahe liegendes Geschäftsgebäude über, der Brand sei aber wieder gelöscht worden.

Ulsan liegt im Südosten von Südkorea. Die Stadt hat rund 960.000 Einwohner, in der Stadtprovinz leben rund 1,1 Millionen Menschen.