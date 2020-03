Südafrika verbietet Gassigehen und Joggen während Ausgangssperre

Anzeige

Kapstadt. Während der dreiwöchigen Ausgangssperre in Südafrika will die Regierung das Gassigehen mit Hunden sowie Joggen im Freien verbieten. Mit dem Nein zum Sport widersprach Polizeiminister Bheki Cele am Mittwoch seinem Amtskollegen aus dem Gesundheitsministerium, Zweli Mkhize. Cele mahnte die Südafrikanerinnen und Südafrikaner außerdem, die kommenden 21 Tage quasi nüchtern zu verbringen - der Verkauf von Alkohol sei in dem Zeitraum verboten.

Während der ab Freitag beginnenden Ausgangssperre werden das Militär und die Polizei patrouillieren, um die Bewegungen der Bevölkerung zu kontrollieren. Alle Einreisemöglichkeiten nach Südafrika sind jetzt unterbunden. Das Land hat die meisten Fälle der mit dem neuartigen Coronavirus verbundenen Lungenerkrankung Covid-19 auf dem afrikanischen Kontinent, es sind mehr als 700.

RND/AP