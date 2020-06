Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn: “Bin schockiert von dem Ausbruch an Gewalt”

Anzeige

Stuttgart. Entsetzt zeigt sich Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn nach dem nächtlichen Gewaltausbruch in der baden-württembergischen Landeshauptstadt. “Ich bin schockiert von dem Ausbruch an Gewalt, von den Angriffen auf die Polizei & den Zerstörungen in unserer Stadt. Das ist ein trauriger Sonntag für Stuttgart”, schrieb der Politiker am Sonntag bei Twitter. “Wir analysieren das Geschehen sorgfältig. Eines muss klar sein: Es darf keine rechtsfreien Räume in Stuttgart geben”, so Kuhn weiter.

Dutzende gewalttätige Kleingruppen hatten nach Polizeiangaben gegen Mitternacht begonnen, in der Stadt zu randalieren und auch mehrere Polizisten verletzt. Die Situation eskalierte laut Polizei nach einer Kontrolle im Zusammenhang mit einem Drogendelikt. 20 mutmaßliche Randalierer wurden festgenommen.