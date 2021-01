Stuttgarts Neujahrsbaby: Vom Kreißsaal direkt in Corona-Quarantäne

Anzeige

Anzeige

Stuttgart. Baby Mia hatte einen aufregenden Start ins Leben: Kurz nach Mitternacht an Neujahr kam sie als erstes Stuttgarter Baby im Jahr 2021 zur Welt. Doch die Umstände waren ganz besonders: Weil Mama Katharina Hofmann Schnupfen hatte, wurde sie an Silvester auf Covid-19 getestet. Das Ergebnis kam kurze Zeit später: positiv! Deshalb mussten sich Mama und Baby direkt nach der Geburt in Quarantäne begeben, berichtet die „Bild“.

Papa Juri verpasst wegen Quarantäne die Geburt seiner Tochter

Doof für Papa Juri: Er konnte bei der Geburt seiner ersten Tochter nicht dabei sein, sagte er der Zeitung, denn er musste wegen einer Quarantäneanordnung mit den beiden kleinen Söhnen zu Hause bleiben. Töchterchen Mia kam offenbar gesund um 0.37 Uhr am Neujahrsmorgen zur Welt – so schnell wie kein anderes Baby in Stuttgart im Jahr 2021. Vater und Tochter durften sich noch nicht kennenlernen – der Kontakt erfolgte lediglich über Videoanrufe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Ob das neugeborene Baby wie seine 34 Jahre alte Mutter auch mit dem Coronavirus infiziert ist, ist noch nicht geklärt. Laut „Bild“ steht das Testergebnis noch aus. Experten gehen aber davon aus, dass die Chance, dass eine Schwangere ihr Kind im Mutterleib infiziert, gering ist.