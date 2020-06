Stuttgart: Videos zeigen Randale - Angriffe auf Polizisten und Plünderungen

Anzeige

Stuttgart. Randalierer liefern sich in der Nacht Straßenschlachten mit der Polizei, es kommt zu Plünderungen. Was die Randale ausgelöst hat, ist am Sonntagmorgen noch völlig unklar - Videos in sozialen Medien zeigen allerdings erschreckende Szenen.

Darauf zu sehen ist unter anderem, wie Randalierer einen Polizisten attackieren - das Video wurde unter anderem hier veröffentlicht.

Eine andere Aufnahme zeigt einen Mann, der die Heckscheibe eines Einsatzfahrzeuges mit einem Poller zertrümmert. In wieder einem anderen Video demolieren Randalierer Streifenwagen, die schließlich wegfahren.

Weitere Aufnahmen zeigen zertrümmerte Schaufenster verschiedener Geschäfte, darunter auch eine Filiale von McDonald’s. Auch ist zu sehen, wie Dutzende vornehmlich junger Männer in ein Kaufhaus rennen. Die Polizei spricht am Morgen von Plünderungen, die es gegeben habe.

Andere Videos zeigen Männer, die Schaufensterscheiben von Geschäften eintreten oder Pflastersteine aus dem Boden reißen.

Schwerpunkte der Randale, die gegen Mitternacht begann, war laut Polizei der Schlossplatz und die benachbarte Königstraße, die als Stuttgarts Shoppingmeile bekannt ist.