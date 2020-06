Stuttgart: Situation eskalierte nach Drogenkontrolle - 20 Festnahmen nach Straßenschlachten und Plünderungen

Anzeige

Anzeige

Stuttgart. Die massiven Ausschreitungen in Stuttgart sind nach Angaben der Polizei im Anschluss an eine Kontrolle anlässlich eines Rauschgiftdelikts ausgebrochen. Viele der Randalierer hätten sich solidarisiert und die Beamten angegriffen, teilte die Polizei am Sonntag mit. 20 mutmaßliche Randalierer wurden festgenommen.

In der Folge seien die Beteiligten in Richtung Schlossplatz gezogen und hätten sich auch in Gruppen in der Innenstadt verteilt. Laut Polizei wurden abgestellte Streifenwagen massiv beschädigt. Mit Stangen und Pfosten wurde auf die Fahrzeuge eingeschlagen, die Scheiben zertrümmert.

Stuttgart: Randalierer waren mit Sturmhauben vermummt

Auch auf vorbeifahrende Streifen warfen Randalierer laut Polizei große Steine und andere Gegenstände, darunter Pflastersteine. Polizeibeamte seien äußerst aggressiv angegangen, angegriffen und verletzt worden.

Anzeige

Bildergalerie Bilder aus der Nacht: Straßenschlachten und Plünderungen in Stuttgart 1 von 11 1 von 11 Das Schaufenster eines Geschäfts für Schuhe ist in der Königstraße stark beschädigt. @ Quelle: Christoph Schmidt/dpa

In Videos in sozialen Medien ist laut Polizei auch zu sehen, wie von den Randalierern versucht wird, selbst schwere große Scheiben zu zertrümmern. Offenbar um ihre Identität zu verdecken, hätten sich Täter unter anderem mit Sturmhauben vermummt. In der Folge kam es zu Plünderungen, aus einer noch unbestimmten Zahl von Geschäften wurden die Waren in den Auslagen gestohlen.