Elf Festnahmen bei erneuten Auseinandersetzungen in Stuttgart

Bei erneuten Auseinandersetzungen in der Stuttgarter Innenstadt sind in der Nacht zu Samstag elf Menschen festgenommen worden. Insgesamt waren mehr als 200 Polizisten in der Nacht zusätzlich im Einsatz. Die Beamten hatten zahlreiche Personen kontrolliert und Platzverweise gegen Störer erteilt.