“NSU 2.0″: Beschuldigter Ex-Polizist weist Vorwürfe zurück

In der Affäre um rechtsextreme Drohmails sind am Freitag ein ehemaliger Polizist und seine Ehefrau vorläufig festgenommen worden. Der Mann weist die Vorwürfe gegen ihn zurück. Er war jedoch bereits in der Vergangenheit durch rechtsmotivierte Straftaten aufgefallen.