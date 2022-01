4500 Menschen von Stromausfall in Stuttgart betroffen

Anzeige

Stuttgart. In zahlreichen Haushalten in Stuttgart-Nord ist am Sonntagabend der Strom ausgefallen. Betroffen waren etwa 4500 Menschen. Ein Kabelfehler sorgte dafür, dass sieben Umspannstationen ausfielen, wie ein Sprecher der „Stuttgart Netze“ am Montag mitteilte.

Eine Stunde ohne Strom

Der Energieversorger stellte die Stromleitungen um. Nach einer knappen Stunde waren die Haushalte wieder am Strom angeschlossen.