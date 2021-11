Sturzregen führt zu Evakuierungen und Stromausfällen in Bosnien: „Die Situation ist schlimm“

Anzeige

Anzeige

Sarajevo. Heftige Regenfälle haben am Freitag in Bosnien zu Überschwemmungen, Stromausfällen und Evakuierungen geführt. In der Umgebung der Hauptstadt Sarajevo wurden Häuser und Geschäfte überflutet, im Südwesten des Landes die Straßen überschwemmt. Einige Schulen mussten den Unterricht ausfallen lassen.

Die meisten Teile von Sarajevo waren ohne Strom, da eines der wichtigsten Umspannwerke am Stadtrand unter Wasser stand. Der Versorger Elektroprijenos erklärte, der starke Regen habe Versuche behindert, den Strom umzuleiten. Dutzende Menschen mussten aus ihren Häusern in den Vororten an den Ufern der Flüsse Bosna und Tilawa evakuiert werden, ebenso wie ein Altenheim und eine Fabrik, die Sauerstofftanks für Krankenhäuser füllt, die Corona-Patienten behandeln.

„Die Situation ist schlimm und wir erwarten nicht, dass sie sich bald bessert“, sagte Danis Memagic, ein Feuerwehrmann, der die Evakuierungen in dem Gebiet koordinierte. Nach Vorhersagen sollten die Regenfälle, die am späten Donnerstag einsetzten, bis Sonntag andauern. Dies lässt eine Wiederholung der Rekordüberschwemmungen befürchten, von denen 2014 etwa ein Drittel der Bevölkerung betroffen war.