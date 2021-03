Sturmtief „Klaus“ sorgt für Unfälle auf den Straßen – Störungen im Bahnverkehr

Anzeige

Das Sturmtief „Klaus“ ist vor allem über den Norden und Nordwesten Deutschlands hinweggefegt und hat dort für zahlreiche Störungen im Bahnverkehr gesorgt. Mehrere Strecken waren am Donnerstagabend betroffen, zwei davon gesperrt, wie die Bahn mitteilte. Es kam zu Zugausfällen und Verspätungen.

Gar nichts ging am Donnerstagabend mehr auf den Strecken zwischen Dortmund und Münster (Gegenstände in der Oberleitung) sowie zwischen Oldenburg und Leer (Oberleitungstörung). Letztere Sperrung beeinträchtigt - voraussichtlich bis Freitagmorgen - auch den IC-Fernverkehr auf der Strecke von Norddeich Mole über Emden, Bremen und Hannover nach Dresden. Ebenfalls betroffen ist der Regionalexpress 1 zwischen Hannover und Leer. Hier gibt es einen Bus-Ersatzverkehr.

Bäume stürzen um

Ein umgestürzter Baum stoppte auch einen Regionalzug zwischen Bremen-Burg und -Vegesack. Alle Passagiere blieben unverletzt. Wegen des Schadens an der Oberleitung ist der Regionalverkehr bis Freitag unterbrochen.

Beeinträchtigungen gab es nach Angaben der Bahn auch auf sieben Linien im Regionalverkehr in Schleswig-Holstein und Hamburg. Gründe waren hier Bäume oder Gegenstände auf den Gleisen und Oberleitungen oder Weichenstörungen. Hier komme es zu Verspätungen von bis zu einer Stunde, ein Busnotverkehr könne aufgrund der Wetterlage nicht garantiert werden. In Krefeld musste die Feuerwehr einen Baum aus einer Straßenbahnoberleitung räumen. Auch zwischen Troisdorf und Bonn-Beuel beeinträchtigte eine Oberleitungsstörung den Zugverkehr.

Ein umgestürzter Baum liegt im Kieler Stadtteil Blücherplatz entwurzelt am Straßenrand. © Quelle: Frank Molter/dpa

Mehrere wetterbedingte Unfälle auf A14

Bei Graupel und Glätte hat es auf der Autobahn 14 in Mecklenburg-Vorpommern mehrere Unfälle gegeben. Meist blieb es bei Blechschäden, drei Personen wurden leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Das Sturmtief „Klaus“ hatte am Donnerstag Deutschland erreicht. Der Schwerpunkt lag zwar weiter westlich, doch auch Mecklenburg-Vorpommern wurde mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 80 Stundenkilometern am Nachmittag ordentlich durchgeschüttelt.

Zum starken Wind kamen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vor allem am Nachmittag außerdem einzelne Gewitter und Graupelschauer. Diese wurden offenbar mehreren Autofahrern zum Verhängnis: So kamen etwa auf der A14 bei Schwerin zwei Fahrer mit ihren Autos von der Straße ab und fuhren gegen die Leitplanken. Sie blieben unverletzt.

Auch bei Dobin am See (Kreis) Ludwigslust-Parchim fuhr ein Autofahrer in die Leitplanken. Der Wagen wurde von hinten von einem weiteren Auto gerammt, dessen Fahrer ebenfalls die Kontrolle verloren hatte. Drei Menschen kamen ins Krankenhaus. Insgesamt wurden nach Polizeiangaben sechs Fahrzeuge in Unfälle verwickelt - offenbar aufgrund der nicht der Witterung angepassten Geschwindigkeit.

Entwurzelter Baum wird Autofahrer fast zum Verhängnis

Ein entwurzelter Baum hat eine Straße bei Bielefeld blockiert und einen Autofahrer in Gefahr gebracht. Der 23-Jährige habe das Hindernis in der Nacht zum Freitag zu spät bemerkt und sei mit seinem Wagen unter den Baum geraten, teilte die Polizei mit. Er wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Baum war Polizeiangaben zufolge vermutlich aufgrund von Sturmschäden umgestürzt.

Oberleitung gerissen: Sturmtief sorgt für Stromausfall

Tausende Menschen im Eichfeldkreis haben für etwa eine Stunde ohne Strom auskommen müssen, nachdem starker Wind des Sturmtiefs „Klaus“ einen Riss in einer Oberleitung verursacht hatte. Es sei am Donnerstagabend zu einem kompletten Stromausfall in sechs Ortschaften gekommen, sagte ein Polizeisprecher. Der Netzbetreiber habe den Schaden aber lokalisieren und die Leitung notdürftig wieder instand setzen können.

Betroffen waren demnach die Orte Büttstedt, Küllstedt, Wachstedt, Heuthen, Kreuzebra und Geisleden. Der Strom war dort von etwa 22.15 Uhr bis 23.30 Uhr weg. Eine Gefahr habe für die Anwohner zu keiner Zeit bestanden, sagte der Polizeisprecher. Bereits am Donnerstagnachmittag hatte es im Kreis Saalfeld-Rudolstadt kurzzeitige Stromausfälle gegeben, nachdem drei Strommasten umgerissen worden waren..

Wind wird am Freitag etwas schwächer

Das Sturmtief „Klaus“ war nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vor allem in der Deutschen Bucht, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und in Schleswig-Holstein am stärksten zu spüren. In Schleswig-Holstein gab es Böen mit bis zu 110 Stundenkilometern, an exponierten Orten wie dem Leuchtturm Kiel (128 Stundenkilometer) und dem Brocken im Harz (134 Stundenkilometer) blies der Wind demnach noch heftiger. Die Feuerwehr musste sich um zahlreiche umgestürzte Bäume und lose gewordene Gebäudeteile kümmern.

Am Donnerstag erreichte das Sturmtief seinen vorläufigen Höhepunkt. In der Nacht zum Freitag sei man wieder in einer abschwächenden Phase, sagte ein DWD-Sprecher. Tagsüber ziehe der Wind zwar wieder an, allerdings nicht so stark wie am Donnerstag. Für Samstag erwarten die Wetterexperten dann ein neues Sturmtief. Dann könnte es wieder in Richtung Sturmböen, teils in Richtung orkanartige Böen gehen.