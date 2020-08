Sturmtief “Kirsten”: Bahnstrecken gesperrt, Bäume umgefallen, LKW umgekippt

Anzeige

Sturmtief “Kirsten” ist am Mittwochmorgen mit teils kräftigen Böen über über Deutschland gezogen. Wie zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, wo die Feuerwehren vielerorts wegen umgestürzter Bäume im Einsatz waren. Im niederrheinischen Hünxe erlitt eine Autofahrerin leichte Verletzungen, als ihr ein Baum auf die Motorhaube fiel. In Kleve wurde ein Motorradfahrer laut Polizei durch einen herabfallenden Ast verletzt. Im Bahnverkehr sorgten entwurzelte Bäume auch für Streckensperrungen. Auch in Hamburg sind Baumkronen abgebrochen – die Feuerwehr musste in das Hamburger Stadtteil Bergedorf anrücken.

Feuerwehrleute arbeiten im Stadtteil Bergedorf von einem Teleskopmastfahrzeug aus an einer abgebrochenen Baumkrone. © Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa

Lastwagen auf A 44 umgekippt

Bei Dortmund ließ die Deutsche Bahn nach eigenen Angaben einen Nahverkehrszug evakuieren. Rund 100 Reisende mussten demnach den Regionalexpress verlassen, weil er wegen eines auf dem Gleis liegenden Baumes nicht weiterfahren konnte. Sperrungen gab es unter anderem auch auf Bahnstrecken bei Köln, Ennepetal, Schwerte und Aachen. Die Folge waren Umleitungen und Verspätungen. Auf der Autobahn 44 kippte ein Lastwagen um, die Strecke in Richtung Aachen wurde gesperrt.

Düsseldorf: Umgekippte Heizpilze und Heizsäulen liegen im Außenbereich vor einem Restaurant am Rheinufer. © Quelle: Marcel Kusch/dpa

Wochenmärkte in Bayern geschlossen

“Kirsten” hat auch in Mittelfranken (Bayern) erste Schäden angerichtet. Die Deutsche Bahn musste die Strecke zwischen Fürth und Zirndorf (Landkreis Fürth) am Vormittag für etwa eine Stunde sperren, weil ein umgestürzter Baum die Gleise blockierte. Zwischen Roth und Schwabach gab es Schäden an der Oberleitung, so dass die Regionalbahnen ab Mittags nicht mehr fahren konnten. Sollte die Streckensperrung länger dauern, werde ein Ersatzverkehr eingerichtet, sagte ein Bahnsprecher am Mittwoch.

In Erlangen schlossen zwei Märkte schon um 12.00 Uhr. Am Vormittag habe es Sturmböen von mehr als 60 Kilometer pro Stunde gegeben, teilte die Stadt mit. In Fürth warnte die Kreisbrandinspektion über Twitter die Menschen vor umgestürzten Bäumen und herabstürzenden Gegenständen. Nach Angaben des Deutsche Wetterdienstes soll es im Laufe des Tages in Bayern vielerorts Sturmböen geben, besonders im nördlichen Franken, im Bergland, auf hohen Alpengipfeln und in Kammlagen.

Am Donnerstag ruhiges Wetter

Der Deutsche Wetterdienst rechnete an diesem Mittwoch nahezu in ganz Deutschland mit stürmischen Böen oder Sturmböen. Spätestens in der Nacht soll der herbstliche Spuk jedoch wieder vorbei, allerdings nur kurz. Für Donnerstag wird laut DWD zunächst ruhiges Wetter bei 20 bis 25 Grad erwartet, am Freitag wird es ungemütlich: Viele Wolken ziehen auf, Regenfälle breiten sich aus, vereinzelt ausgestattet mit Blitz und Donner. Für das Wochenende ist keine Besserung in Sicht.