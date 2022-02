Sturmtief „Antonia“ kommt: Was uns in der Nacht erwartet

Anzeige

Anzeige

Auch am Sonntag sind die schweren Stürme und zum Teil orkanartigen Böen noch nicht vorüber. „Die Sturmlage müssen wir bis zum Montag noch durchstehen“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach. Nach Orkan „Zeynep“ schickt Sturmtief „Antonia“ bereits eine Kaltfront voraus: Der Wind frischt auf und kann besonders in der Nacht zum Montag noch mal für zum Teil gefährliche Böen sorgen. Erst ab Montagabend beruhige sich das Wetter.

Wann geht es wo los?

In der Nacht und am Morgen (22.00 Uhr bis 9.00 Uhr) könne es in Teilen der Bundesländer Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Thüringen, Sachsen, Baden-Württemberg, Bayern und Mecklenburg-Vorpommern orkanartige Böen in Verbindung mit Schauern und einzelne Gewittern geben, warnte der DWD am Sonntagnachmittag.

Anzeige

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Ab Sonntagabend, 21.00 Uhr lege der Wind deutlich zu und ziehe in Verbindung mit einer Kaltfront von Nordwest nach Südost durchs Land, sagte der Meteorologe. Zwischenzeitlich bestehe die Gefahr heftiger Stürme und orkanartiger Böen mit bis zu 115 km/h Windgeschwindigkeit. Dazu müsse mit kräftigen Schauern und Gewittern gerechnet werden. Der DWD kündigte für die Nacht besonders im Westen Orkanböen an. Auch an der Ostsee können orkanartige Böen bis in den Montagvormittag hinein anhalten. Über der Mitte sei die Gefahr von schweren Sturmböen allerdings nicht ganz so hoch.

Wie schlimm wird „Antonia“?

„Antonia“ wird noch mal für zum Teil gefährliche Böen sorgen, sagte eine Meteorologin des DWD am Sonntag. „Antonia“ sei aber nicht zu vergleichen mit den beiden Vorgängern, die seit Donnerstag über Deutschland hinweggefegten.

Das neue Sturmtief „Antonia“ kann der DWD-Prognose zufolge beim Durchzug von Nordwest nach Südost nicht nur Böen mit bis zu 115 Kilometer pro Stunde Windgeschwindigkeit bringen, sondern auch kräftige Schauer und Gewitter. Vor allem im Süden Bayerns seien orkanartige Böen nicht ausgeschlossen.

Baden-Württemberg vielleicht stärker betroffen

Während der Südwesten die Sturmtiefs „Ylenia“ und „Zeynep“ zuletzt relativ glimpflich überstanden hat, könnte es laut DWD in Baden-Württemberg diesmal heftiger werden. „Für Baden-Württemberg kann „Antonia“ stärker sein“, sagte ein Sprecher am Sonntag. Während die Kaltfront in der Nacht über das Land ziehe, könne es örtlich Gewitter geben. Dann seien auch in den Niederungen orkanartige Böen mit bis zu 100 Stundenkilometern möglich, warnten die Meteorologen. „Die können hohes Gefahrenpotenzial haben, besonders wenn Äste schon vom letzten Sturm angeknackst sind“, sagte der Sprecher.

Bildergalerie Sturmtief „Ylenia“ zieht über Deutschland 1 von 21 1 von 21 Das Orkantief "Ylenia" hat auf der ostfriesischen Insel Norderney für hohe Wellen gesorgt. @ Quelle: Volker Bartels/dpa

Die Unwetterwarnung gilt aber in erster Linie für die Höhenlagen, also für den Schwarzwald und die Schwäbische Alb oberhalb von 800 Metern sowie für den Odenwald auf über 600 Metern. Hier seien mit orkanartigen Böen mit bis zu 110 Stundenkilometern zu rechnen. Auf den höchsten Schwarzwaldgipfeln wie dem Feldberg seien auch Böen mit bis zu 130 Stundenkilometern zu erwarten.

Anzeige

Die Wetterexperten warnten deshalb vor einer extremen Gefahr durch umherfliegende Gegenstände und umstürzende Bäume. Der Verkehr dürfte stark eingeschränkt sein. Am frühen Montag könnte es oberhalb von 800 Metern schneeglatte Straßen geben, im Hochschwarzwald sollen bis zum Vormittag ein bis drei Zentimeter Neuschnee fallen.

Mit welchen Auswirkungen sollte gerechnet werden?

Es müsse mit entwurzelten Bäumen, herabstürzenden Dachziegeln und örtlichen Blitzschäden gerechnet werden. Es könnten Bäume entwurzelt oder Dächer beschädigt werden. Aufenthalte im Freien sollten möglichst vermieden werden, hieß es. Wer trotzdem vor die Tür geht, sollte Abstand von etwa Gerüsten und Stromleitungen halten. Außerdem sei es ratsam, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Gegenstände im Freien zu sichern.

Anzeige

Gegen Montagabend werde der Wind dann spürbar ausgebremst und ab Dienstag entspanne sich die Lage deutlich. „Der Wind wird die Woche aber weiter Thema bleiben“, erklärte ein Meteorologe des DWD. „Allerdings wird das eine ganz andere Hausnummer als das, was wir in diesen Tagen erleben.“