Sturmböen und Blitzeis: So wird das Wetter am Wochenende

Mit kalten Temperaturen ist der Dezember gestartet, am Wochenende steigen die Werte wieder. Doch ungemütlich wird es trotzdem: Im ganzen Land muss mit Sturmböen gerechnet werden, mancherorts kann es zu Blitzeis kommen.

Bereits in der Nacht zu Freitag ziehen dichte Wolken auf. „Tief Quentin sorgt vielerorts für Regen“, sagt Wetterkontor Jürgen Schmidt. Diese breiten sich auch am Tag weiter aus. In den höheren Lagen könne es dabei zu gefrierendem Regen kommen. Es muss wegen einer hinzukommenden Kaltfront örtlich mit Glatteis gerechnet werden. Trocken bleibt es nach Angaben des Experten lediglich im Süden und Südosten des Landen. Die Temperaturen klettern nach einer kalten Nacht auf bis zu zehn Grad am Tag.

Sturmböen von bis zu 100 Stundenkilometern

Auch am Samstag kommt es noch vereinzelt zu Schauern. „Dabei nimmt auch der Wind immer weiter zu“, so der Experte. Die Böen können eine Windgeschwindigkeit von bis zu 100 Kilometern pro Stunde erreichen. Die Temperaturen steigen leicht an und erreichen am Oberrhein bis zu 13 Grad.

Ähnliche Temperaturen werden für Sonntag erwartet, dafür wird es jedoch noch mal windiger. „Es ist im ganzen Land relativ böig“, sagt Schmidt. Doch so richtig stürmisch werde es nur in den Hochlagen von rund 800 Metern.

Am Montag und Dienstag kommen dann die kalten Temperaturen zurück – zumindest vorzeitig. „In den Bergen kann es zu Schneefall kommen“, so Schmidt. Als richtigen Wintereinbruch bezeichnet der Experte die einstelligen Temperaturen jedoch nicht. „Es bleibt bis zum dritten Advent wechselhaft und mild.“

RND/ce

