Orkantief „Ylenia“ erreicht Deutschland: Bilder zeigen Sturmschäden

Sturmtief „Ylenia“ hat zunächst vor allem den Norden und Osten Deutschlands getroffen. Die Feuerwehren und Polizeileitstellen berichteten am frühen Donnerstagmorgen von zahlreichen Einsätzen, größere Schäden blieben vorerst aber aus.

Zuvor hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach für Mittwochabend bis Donnerstagabend Unwetterwarnungen hauptsächlich für die nördliche Hälfte des Landes herausgegeben. Der Hamburger Fischmarkt wurde wie schon mehrere Male in diesem Jahr überschwemmt. Bilder zeigen die bisherigen Schäden durch Sturmtief „Ylenia“.

Bildergalerie Sturmtief „Ylenia“ zieht über Deutschland 1 von 9 1 von 9 Feuerwehrleute räumen in Dorsten (Nordrhein-Westfalen) unter einem Triebwagen der Nordwestbahn einen Baum weg. @ Quelle: Bludau Foto/dpa

Bahn- und Flugverkehr beeinträchtigt

Das Sturmtief beeinträchtigte auch den Bahn- und Flugverkehr. Umgestürzte Bäume behinderten Züge. Das Ausmaß hielt sich aber in der Nacht zunächst in Grenzen. Zwischen Bremen und Hamburg stürzte bei Buchholz ein Baum auf die Gleise. Ein ICE musste deshalb umgeleitet werden, wie ein Bahnsprecher sagte. In Nordrhein-Westfalen blockierten Bäume nach Unternehmensangaben vereinzelt Nebenstrecken im Raum Dortmund. Vorübergehend war demnach die Verbindung Dortmund-Münster betroffen. Die Deutsche Bahn riet, sich über Verspätungen oder Zugausfälle zu informieren.

152 Kilometern pro Stunde auf dem Brocken

Auf dem exponiert liegendem Brocken im Harz wurden nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes zwischen 0.30 Uhr und 1 Uhr durchschnittliche Windgeschwindigkeiten von 120 Stundenkilometern gemessen. Die Windspitze in dem Zeitraum lag hier bei 152 Kilometern pro Stunde.