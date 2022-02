Sturm und andere Katastrophen: Verbraucherzentrale fordert höhere Versicherungsdichte

Anzeige

Sturmtief „Ylenia“ zieht über Deutschland – und hinterlässt bundesweit große Schäden. Zudem gibt es erste Todesopfer, in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt sterben Menschen durch umgestürzte Bäume. Und die Menschen kommen nicht zur Ruhe – in der Nacht auf Freitag soll schon das nächste Orkantief „Zeynep“ folgen.

In Zeiten von zunehmenden Naturkatastrophen wie Stürmen, aber auch etwa dem Hochwasser im Sommer in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, fordert der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) eine höhere Versicherungsdichte, um Schäden besser auffangen zu können. „Wohngebäudeversicherungen sind essentiell. Wir sind mit der Versicherungsdichte in Deutschland nicht zufrieden, die muss erhöht werden“, sagt Lars Gatschke, VZBV-Versicherungsexperte, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Dazu habe der Bundesverband auch ein Papier veröffentlicht, in dem ein stufenweises Verfahren vorgeschlagen wird.

Versicherungsexperte: „Die Schäden nehmen zu und werden weiter zunehmen“

„Die Schäden nehmen zu und werden weiter zunehmen“, weist Gatschke auf die Problematik hin. Deshalb schlägt der VZBV vor, dass in einem ersten Schritt bei einem Neuabschluss von Wohngebäudeversicherungen Naturgefahren automatisch mitversichert werden – und man das aktiv abwählen müsse, wenn man es als Verbraucher oder Verbraucherin nicht wolle. Zudem sollten auch bestehende Verträge dahingehend verändert werden.

„Nach zwei Jahren muss man dann gucken, was sich getan hat“, erklärt Gatschke weiter. Ziel sei unter anderem eine Absicherungsquote von 80 Prozent. „Sonst muss man über die Einführung einer Versicherungspflicht nachdenken“, so der Experte. Das wäre dann etwa mit einer Kfz-Versicherung vergleichbar – die auch jeder abschließen muss, der ein Auto hat.