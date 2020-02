Anzeige

Deutschland rüstet sich für das Orkantief "Sabine". Erste Ausläufer werden die Menschen an der Nordsee nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) voraussichtlich am Sonntagvormittag zu spüren bekommen. Im Laufe des Tages breitet sich "Sabine" dann wohl mit schwerem Sturm und einzelnen Orkanböen auf den gesamten Norden und die Mitte Deutschlands aus, wie der DWD am Samstag mitteilte.

In der Mitte Deutschlands werde der Höhepunkt des Sturms in der Nacht zum Montag erreicht, im Süden am Montag in den frühen Morgenstunden, sagte Sebastian Altnau von der DWD-Vorhersagezentrale. "Dort trifft es den Berufsverkehr." Begleitet wird der Orkan vielerorts von heftigen Schauern und Gewitter.

Meteorolen berfürchten, dass "Sabine" nur der Anfang einer Serie von mehreren Stürmen sein könnte. Im Video erklärt ein Fachmann das Phänomen, dass sich derzeit über dem Atalantik zusammenbraut:

Im Video: Fachman warnt vor Orkan-Serie

pach/dpa/RND