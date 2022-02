Von Wahlplakat erschlagen: Werbefirma reagiert bestürzt

Anzeige

Wittenberge. Das Wahlwerbeunternehmen Treger hat sich nach der tödlichen Verletzung eines Mannes durch ein umgestürztes Wahlplakat in Beelitz bei dem Sturm vom Wochenende tief betroffen gezeigt. Die Firma sieht zugleich keine Defizite bei der Sicherung. „Wir bedauern, dass trotz ordnungsgemäßem Aufbau und Einhaltung der Standards ein solch schreckliches Unglück passieren konnte“, teilte Kurt Treger am späten Montagabend in Wittenberge auf Anfrage mit. „Es handelt sich um Werbetafeln, die nur zum vorübergehenden Gebrauch aufgestellt werden. Beim Aufbau werden die Flächen abgestützt und mit mehreren circa einen halben Meter langen Erdnägeln gesichert - die Standfestigkeit ist daher grundsätzlich gegeben.“

Ein Fall von höherer Gewalt?

Das Unternehmen sieht wegen des Sturms einen Fall höherer Gewalt. „Bei Extremwetterlagen wie der vom letzten Wochenende handelt es sich um sogenannte höhere Gewalt - wenn Bäume entwurzelt und Dächer abgedeckt werden oder Baugerüste einstürzen, halten leider auch Werbetafeln dem Sturm nicht immer Stand - egal, ob sie nur vorübergehend (wie hier) aufgestellt oder fest installiert sind“, teilte Treger mit.

Im Laufe der Jahre wurden Tafeln nach seinen Angaben mittlerweile mehr als hunderttausend Mal auf- und wieder abgebaut. Im Regelfall würden die Standorte durch die Parteien ausgesucht und durch die zuständigen Kommunen genehmigt, so auch in Beelitz, sagte Treger.

58-Jähriger stirbt durch losgelöstes Wahlplakat

Ein 58 Jahre alter Fußgänger war am Samstag in Beelitz ums Leben gekommen, nachdem infolge einer Windböe ein 3,5 Meter mal 2,5 Meter großes Wahlplakat für die Landratswahl in Potsdam-Mittelmark umgefallen war und ihn am Kopf getroffen hatte. Das Plakat aus einem Metallkorpus und Sperrholz war nach Angaben der Polizei mit Metallstangen im Boden verankert. Die Staatsanwaltschaft Potsdam prüft, ob es Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden gibt.