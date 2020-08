Sturm Kirsten über Deutschland: Gewitter, Wind und Sturmböen - vor allem Norden betroffen

Anzeige

Der Mittwoch wird in weiten Teilen Deutschlands sehr ungemütlich: Vor allem den Norden verschont Sturmtief “Kirsten” nicht. Der Deutsche Wetter-Dienst warnt im Süden Schleswig-Holsteins und Hamburg vor Sturmböen zwischen 60 und 75 Kilometer pro Stunde sowie schauerartigen Niederschlägen. Der Schwerpunkt des Tiefs wird allerdings in Niedersachsen sein. Hier ist mit schweren Sturmböen und einzelnen Gewittern zu rechnen. “Bei diesen Windstärken fallen Bäume um. Man sollte aufpassen, auf alles, was nicht niet- und nagelfest ist”, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetter-Dienstes am Morgen der Deutschen Presse-Agentur.

Mecklenburg-Vorpommern später betroffen

Am frühen Nachmittag zieht das Sturmtief den Angaben zufolge über den Nordosten und Osten hinweg ab. Demnach ist Ostniedersachsen sowie Mecklenburg-Vorpommern zu den späteren Stunden des Tages von dem Sturm betroffen. Für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sind frischer bis starker Wind und Sturmböen, vereinzelt auch schwere Sturmböen angekündigt. Auf dem Brocken und dem Fichtelberg im Erzgebirge können diese Orkanstärke erreichen. Für den Kreis Harz hat der Deutsche Wetterdienst für Lagen über 1000 Metern deshalb eine Unwetterwarnung herausgegeben. In der Nacht und im Verlauf des Donnerstags lässt der Wind langsam nach.

Zwischen Altmark und Börde sowie im Harz gibt es schauerartigen Regen. Doch auch in Sachsen und Thüringen muss mit einzelnen Schauern gerechnet werden. Es ist bewölkt, die Temperaturen werde die Marke von 25 Grad kaum erreichen.

In der Nacht ist es vorbei

Spätestens in der Nacht ist der herbstliche Spuk schon wieder vorbei, allerdings nur kurz. Für Donnerstag wird laut DWD zunächst ruhiges Wetter bei 20 bis 25 Grad erwartet, am Freitag wird es ungemütlich: Viele Wolken ziehen auf, Regenfälle breiten sich aus, vereinzelt ausgestattet mit Blitz und Donner. Für das Wochenende ist keine Besserung in Sicht.