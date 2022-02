Welle erfasst Elbfähre und zerstört Frontscheiben – Video zeigt Unfall

Anzeige

Anzeige

Hamburg. Das Sturmtief „Ylenia“ sorgt für Orkanböen in ganz Deutschland. Trotz der starken Winde fuhren am Donnerstag Fähren auf der Elbe. Das wurde einigen Fahrgästen zum Verhängnis. Ein Video, das in den sozialen Netzwerken kursiert und offenbar von einem Fahrgast aufgenommen wurde, zeigt, wie eine Welle die Frontscheiben einer Fähre durchbricht und Wasser in den Innenraum gelangt.

Eine Person leicht verletzt

Anzeige

Es sei offenbar niemand an Bord ernsthaft verletzt worden, sagte der Geschäftsführer der Betreibergesellschaft Hadag, Tobias Haack. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur gab es jedoch einen leicht verletzten Passagier.

Die Fähre „Tollerort“ sei am Donnerstagmorgen auf der Linie 68 von Teufelsbrück zum Anleger des Airbuswerks unterwegs gewesen, als die Welle über Bord gegen die Scheiben rollte, hieß es.

Alle Passagiere seien am Anleger zu Fuß von Bord gegangen, sagte Haack. Die Hadag versuche, mit ihnen Kontakt aufzunehmen. „Es war ein Zwischenfall, den wir so noch nie hatten.“ Die Scheiben sollten eigentlich „seeschlagfest“ sein. Es handele sich um Sicherheitsglas, das zerbröselt sei. Das Schiff sei eine sogenannte Bügeleisenfähre des Typs 2000.