Von herabstürzendem Ast erschlagen: Lokführer stirbt nach schweren Verletzungen

Templin. Während des Sturms ist bei Templin in Brandenburg auf einer Bahnstrecke ein Lokführer von einem herabstürzenden Ast erschlagen worden. Er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, wo er am Freitagmorgen starb, wie die Polizei in Frankfurt/Oder mitteilte. Der 50-Jährige hatte demnach am Donnerstagmittag seine Regionalbahn gestoppt, um zusammen mit einem Kollegen Äste zu beseitigen, die durch den Sturm von Bäumen auf die Gleise gefallen waren und die ihn an der Weiterfahrt hinderten. Dabei war er selbst von einem Ast getroffen worden.

Kollegen und ein Fahrgast zogen laut der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“ (MAZ) den Verletzten unter dem Baum hervor, brachten ihn in den Zug und leisteten vor Ort Erste Hilfe.