Sturm „Hermine“ fegt über Deutschland: Viele Schäden im Norden

Velbert. Sturmtief „Hermine“ hat am Sonntag ungemütliches Wetter in den Norden gebracht und in manchen Regionen kleinere Schäden angerichtet. In Hamburg waren wegen des Sturms im Laufe des Sonntags der Polizei zufolge mehrere Bauzäune umgekippt, Schilder umhergeweht, Bäume umgestürzt und Äste, Glasscheiben und Dachziegel auf den Boden gefallen. Zudem sei ein Baugerüst in Alsterdorf auf einer Länge von 15 Metern auf die Straße gestürzt, sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Ähnlich sah es in Schleswig-Holstein aus. Verletzte hatte es bis zum Sonntagnachmittag den Erkenntnissen zufolge nicht gegeben.

Der Seewetterdienst Hamburg hatte für die Küstengebiete an der Nord- und Ostsee eine Sturmwarnung herausgegeben. Er warnte bis zum Sonntagabend hin im Norden vor Sturmböen mit bis zu 85 Kilometern pro Stunde und vor allem in Schleswig-Holstein in den Kreisen Dithmarschen und Ostholtstein vor schweren Sturmböen mit bis zu 95 Kilometern pro Stunde. An der Nordsee wurden orkanartige Böen mit bis zu 110 Kilometern pro Stunde erwartet. Auch Schneeregen und glatte Straßen hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorausgesagt. In der Nacht zu Montag soll sich die Wetterlage den Angaben nach wieder beruhigen.

Erste Auswirkungen hatte der Sturm an den Küsten bereits am Vormittag. Die für Sonntag geplanten Fährfahrten zwischen Cuxhaven und Helgoland fallen aus, teilte die Reederei Cassen Eils mit. Bei Fahrten mit dem Autozug von Niebüll nach Westerland auf Sylt werden nach Angaben der Deutschen Bahn wegen des Sturms bestimmte Fahrzeugtypen wie Camping-Fahrzeuge oder Autos mit Anhängern voraussichtlich bis zum Nachmittag hin nicht transportiert.

Viele Schäden im Westen

Sturmtief „Hermine“ hat am Sonntag auch viele Feuerwehreinsätze im Westen verursacht. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. In den meisten Fällen mussten wie in Velbert (Kreis Mettmann) oder Gangelt (Kreis Heinsberg) umgestürzte Bäume von den Straßen entfernt werden. In Langenberg (Kreis Gütersloh) drohte, eine Kaminabdeckung auf die Straße zu stürzen, in Wetter (Ennepe-Ruhr-Kreis) wehten die starken Windböen einen Bauzaun und - wie auch an anderen Orten - ein Dixiklo auf eine Fahrbahn.

In Selfkant (Kreis Heinsberg) hatte sich eine Blechplatte von einem Hausdach gelöst und drohte auf die Fahrbahn zu stürzen. Mit Hilfe einer Drehleiter konnte die Feuerwehr das Blech provisorisch am Dach befestigen.