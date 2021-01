Sturm „Goran“ fegt über Deutschland - Überschwemmungen in England

Anzeige

Manchester. Sturm „Goran“ trifft auf Deutschland: Seit dem frühen Donnerstagmorgen ist es in weiteren Teilen des Landes stürmisch, der Wetterdienst warnt vor hohen Windgeschwindigkeiten und herabfallenden Ästen oder Gegenständen.

In NRW entwurzelte „Goran“ am Morgen zahlreiche Bäume, berichtet der WDR. In der Eifel und im Rhein-Sieg-Kreis mussten Straßen wegen umgestürzter Bäume gesperrt werden. In Bad Münstereifel fiel ein Baum auf ein Auto. Der Fahrer konnte sich aber rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Hochwassergefahr in Großbritannien

Im Nordwesten Englands und in Wales mussten in der Nacht zum Donnerstag zahlreiche Menschen wegen Hochwassergefahr ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Sturm „Goran“ brachte starke Regen- und Schneefälle im Großraum Manchester und im Norden von Wales. An mehreren Flüssen wurden „gefährlich hohe Wasserstände“ gemessen.

Entlang der Flüsse Mersey und Bollin wurde in vier Orten die höchste Warnstufe ausgegeben. Dort bestehe durch Überschwemmungen Lebensgefahr, so die britische Umweltbehörde. Für 200 weitere Orte wurden ebenfalls Warnungen ausgegeben.

Deutschland von „Goran“ weniger betroffen

Im Laufe des Donnerstags dürfte sich Sturm „Goran“ zum Orkan entwickeln. Vor allem entlang der Nordseeküste treten sehr hohe Windgeschwindigkeiten auf. Der Orkan wird England, Schottland und Wales hart treffen. Der britische Wetterdienst, Met Office, warnt vor einer „lebensbedrohlichen“ Lage.

Deutschland dürfte derweil mit einem blauen Auge davonkommen. Über den Bergspitzen werden Orkanböen von 120 km/h erwartet - die ganz große Unwetterlage ist in Deutschland jedoch nicht zu erwarten.