Streuner auf Abwegen: Kater Uwe hält ein ganzes Dorf auf Trab

Kaltenweide. Uwe ist in seinem Heimatdorf, dem niedersächsischen Kaltenweide, bereits bekannt. Denn: Der grau-weiß-braune Kater hält es nicht lange zu Hause aus – und geht gern mal spazieren, ob zum Supermarkt, dem Spielwarenladen oder zu Freunden seiner Herrchen, wie die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ (HAZ) berichtet.

Das sorgt für viele lustige Momente – und auch etwas Genervtheit: Denn Besitzerin Melina Leibelt, ihr Mann Timm und ihr Sohn Emil müssen regelmäßig losziehen, um ihr Haustier wieder einzusammeln. Das geht soweit, dass Kater Uwe mittlerweile einen eigenen Instagram-Account hat – zum einen, damit die Familie darüber kontaktiert werden kann, wenn er mal wieder herumstreunert, zum anderen zum Teilen der besonderen Geschichten des Katers.

Kater Uwe ist auf Instagram

Und bei seinen Streifzügen hat Uwe die Ruhe weg. Unter einem Bild von Uwe auf Instagram heißt es: „Nachricht aus der Nachbarschaft: Mein Freund arbeitet im Rettungsdienst. Gestern hatten sie einen Einsatz in Kaltenweide und haben einen Patienten im Tragestuhl nach unten gebracht. Als sie unten ankamen, saß Uwe auf der Trage.“ Da hatte der kleine Racker es sich einfach auf der Rettungstrage gemütlich gemacht.

So richtig übel nehmen kann die Familie dem Kater aber nichts – schließlich scheint er auch sehr an ihnen zu hängen. Regelmäßig begleitet er die Mutter mit ihrem fünfjährigen Sohn beispielsweise bis zum Kindergarten, wie Leibelt der HAZ erzählt. „Auf dem Rückweg nimmt er dann aber offenbar ganz eigene Routen“, sagt Leibelt. Irgendwann tauchte Uwe dann auch in der Kindergartengruppe auf. „Dummerweise, als Emil krank war. Sonst hätte er ihn ja gleich erkannt.“ Und auch in die Autos von Emils Freunden soll er häufiger mal hüpfen und als blinder Passagier mitfahren, wenn die von der Familie wieder abgeholt werden.

Uwe war auch bei der Europawahl dabei

Der Kater ist aber auch politisch engagiert: Uwe begleitete Melina Leibelt und ihren Ehemann Timm laut HAZ auch zur Europawahl. „Wir setzten ihn vor dem Wahllokal in einen unserer Fahrradkörbe, damit jeweils einer von uns wählen gehen konnte, während der andere bei Uwe wartete“, erzählt die Katzenmama. Um Uwe nach seinen Touren besser ausfindig zu machen, hatte er zwischendurch ein GPS-Halsband. Doch das verlor er schnell wieder – die Familie sucht noch nach einer neuen Lösung für ihren kleinen Streuner.

RND/hsc