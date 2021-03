Streunender Hund stiehlt immer wieder dasselbe pinke Einhornkuscheltier

Anzeige

Das Einhorn muss es ihm angetan haben. Fünfmal erwischten Mitarbeiter eines Ladens im US-Bundesstaat North Carolina einen Streuner beim Klauen eines lilafarbenen Plüscheinhorns. Die Mitarbeiter des Geschäfts in Kenansville wussten sich nicht anders zu helfen, als schließlich die Tierschutzbehörde zu informieren.

„Er ging geradewegs auf das Einhorn zu“

Vorher hatte der Labrador-Mix immer wieder die Chance genutzt, in den Laden zu laufen, sobald ein Kunde den „Dollar General“ verließ, um das Einhorn zu stibitzen. Als eine Mitarbeiterin vom örtlichen Tierschutzbund den Streuner abholen wollte, verließ auch sie den Laden nicht ohne das lilafarbene Plüschtier. Für 10 Dollar kaufte sie Sisu das Einhorn. „Er ging geradewegs auf das Einhorn zu, jedes Mal dasselbe“, berichtete Joe Newburn, ein Mitarbeiter des Duplin County Animal Service „People“. Und ergänzt: „Es war so seltsam, einen der seltsamsten Anrufe, mit denen ich je zu tun hatte.

Den Namen Sisu erhielt der Streuner im Tierheim, er ist angelehnt an die Drachen-Zeichentrickfigur aus dem Disney-Film „Raya und der letzte Drache“.

Lange muss Sisu nicht im Tierheim bleiben. Die Mitarbeiter des Duplin County Animal Services posteten seine Geschichte und Fotos von ihm und seinem plüschigen Freund auf Facebook in der Hoffnung, seinen Besitzer zu finden. Der fand sich zwar nicht, aber Sisus Geschichte verbreitete sich schnell, viele wollten ihn adoptieren und so fand sich bereits einen Tag nach seiner Ankunft im Tierheim eine Familie für den ehemaligen Streuner. Für Sisu und sein Einhorn steht damit schon bald ein Umzug an.