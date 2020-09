Streit unter Jugendlichen eskaliert: 13-Jähriger sticht 17-Jährigen mit Messer

Anzeige

Waltrop. Bei einem Streit unter Jugendlichen hat ein 13-jähriger aus Waltrop einen 17-jährigen Dortmunder mit einem Messer verletzt. Wie die Polizei Recklinghausen am Donnerstag mitteilte, hatten sich die Jugendlichen am Mittwochabend in der Waltroper Innenstadt zunächst in Gegenwart von rund zehn weiteren Kindern und Jugendlichen einen verbalen Schlagabtausch geliefert.

17-Jährige nur leicht verletzt

Dann habe der 13-Jährige ein Messer gezogen und zugestochen. Das Oper wurde allerdings nur leicht verletzt. Der 13-Jährige wurde von der alarmierten Polizei den Erziehungsberechtigten übergeben. Der 17-Jährige konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.