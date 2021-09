Streit über Regenbogenbänke in Greifswald: Zeichen der Toleranz oder Symbolpolitik?

Anzeige

Greifswald. Als Zeichen der Toleranz gegenüber Menschen, die unterschiedliche Identitäten und sexuelle Orientierungen haben, wollen die Grünen in Greifswald (Mecklenburg-Vorpommern) Sitzbänke in Regenbogenfarben aufstellen lassen. Die Forderung sorgt allerdings nicht nur bei politischen Gegnern für Kritik, berichtet die „Ostsee-Zeitung“.

Einer, der sich für die Regenbogenbänke einsetzt, ist Christoph Oberst, grünes Mitglied im Bildungsausschuss der Greifswalder Bürgerschaft. Die Bänke sollten „den toleranten und wertschätzenden Umgang der Menschen in Greifswald“ demonstrieren, sagte der Politiker. „Von der Symbolik abgesehen, heitern bunte Bänke zudem das Stadtbild auf“, führte er laut der Zeitung weiter aus. Unterstützung bekommt Oberst von Ruth Terodde, Gleichstellungs- und Antidiskriminierungsbeauftragte der Universität Greifswald: „Ich befürworte jedes Zeichen für Toleranz und Weltoffenheit, das Greifswald setzt.“

„Durch bunte Bänke schaffen wir nicht mehr Toleranz“

Nicht jeder sieht das in der Stadt allerdings so. „Nur weil Bänke in Regenbogenfarben angemalt werden, schaffen wir nicht mehr Toleranz. So eine politische Botschaft könnte auch genau das Gegenteil, nämlich zusätzlichen Vandalismus, auslösen“, kritisiert CDU-Finanzpolitiker Gerd-Martin Rappen. Gegen eine schöne Gestaltung sei grundsätzlich nichts einzuwenden, aber die müsse nicht mit politischen Botschaften verbunden werden.

Ähnlich sieht das Bürgerschaftsvizepräsidentin Birgit Socher (Linke), die ebenfalls Vandalismus befürchtet: „Ich habe Sorge, dass es die Gegner dieser Sache sind, die die Bänke dann sehr schnell beschmieren.“

Nicht uneingeschränkt positiv reagiert auch das „Aktionsbündnis Queer“ auf den Vorschlag. „Regenbogenbänke sind grundsätzlich sinnvoll, da sie Aufmerksamkeit für das Thema schaffen. Denn es gibt eben noch immer nicht die volle Gleichberechtigung. Meist handelt es sich bei solchen Vorschlägen aber nur um reine Symbolpolitik“, sagte Vorsitzender Thomas Jager der „Ostsee-Zeitung“. Deshalb finde er den zweiten Teil des Antrags der Grünen wichtiger und besser: Der beinhaltet einen Prüfauftrag an die Stadtverwaltung: Sie soll checken, ob die Bemalung der Bänke als Schulprojekt stattfinden kann.