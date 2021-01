Streit um Geschwindigkeit: Autofahrer greift zu Baseballschläger

Anzeige

Raesfeld. Ein Streit zwischen zwei Autofahrern in Raesfeld im Kreis Borken (Nordrhein-Westfalen) ist in der Silvesternacht völlig aus dem Ruder gelaufen. Zuerst schlug ein 34-Jähriger aus Wesel einem 20-jährigen Dortmunder mit der Faust ins Gesicht, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Auslöser soll die Geschwindigkeit des Dortmunders gewesen sein. Ob er zu schnell oder zu langsam unterwegs war, konnte Polizei nicht mehr sagen.

Nach dem Faustschlag holte der 34-Jährige einen Baseballschläger aus seinem Fahrzeug, schlug auf das andere Auto ein und flüchtete anschließend. Die anrückenden Beamten fanden in dem unverschlossenen Auto illegale Feuerwerkskörper und eine selbstgebastelte Böllerkonstruktion. Die Polizei stellte die Funde, Schlüssel und Fahrzeugschein sicher. Der Wagen war nicht mehr ordnungsgemäß gemeldet.