Streit eskaliert: Zwei Männer lösen Vollsperrung auf Autobahn aus

Kurierfahrer öffnet Pakete und verkauft Inhalt: 90 000 Euro Schaden

Ein 35-Jährige hatte keine Skrupel - und bediente sich an fremden Paketen. Den Inhalt verkaufte er im Internet, jetzt beginnt gegen ihn ein Prozess. Die Anklage wirft ihm Diebstahl in 100 Fällen mit Verletzung des Post- oder Fernmeldegeheimnisses sowie Betrug in 666 Fällen und versuchten Betrug in 101 Fällen vor.