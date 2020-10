Straßenbahnunfall in Rostock: Mehrere Personen schwerverletzt

Anzeige

Anzeige

Rostock. In Rostock sind am Dienstagmorgen zwei Straßenbahnen zusammengestoßen. Wie ein Polizeisprecher sagte, ereignete sich der Unfall an der Landesstraße 22 auf Höhe der Kunsthalle. Nach ersten Einschätzungen wurden mehrere Menschen verletzt, darunter sollen auch Schwerverletzte sein. Zuvor hatte der Rundfunksender Ostseewelle darüber berichtet.

Weitere Details seien noch nicht bekannt. Der Verkehr auf der Hauptverkehrsstraße von Rostock - der früheren Bundesstraße 105 - sei gesperrt. Zu aktuellen Entwicklungen berichtet auch die „Ostsee-Zeitung“ (OZ).