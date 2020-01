Straße sackt in China ab, Bus stürzt in Loch - Tote und Verletzte

Anzeige

Peking. In der chinesischen Stadt Xining ist ein Bus in ein abgesacktes Stück Straße gestürzt. Mindestens sechs Menschen seien ums Leben gekommen, vier würden vermisst, teilten Behörden der Stadt Xining in der nordwestlichen Provinz Qinghai mit. Nach dem Unfall am Montag seien 16 Menschen ins Krankenhaus gekommen.

Das durch das Absacken der Straße entstandene Loch ist etwa 80 Quadratmeter groß. In den sozialen Medien verbreitete Aufnahmen aus Überwachungskameras zeigten, wie der Bus zur Hälfte in das Loch an einer Bushaltestelle vor einer Klinik kippt. Der Bus wurde mittlerweile geborgen. Etwa 1000 Notfalleinsatzkräfte seien an den Unglücksort geschickt worden, teilte das Katastrophenschutzbüro der Stadt mit.

BREAKING: Huge sinkhole swallows bus in northwest China; at least 6 dead, 16 injured, and 4 missing pic.twitter.com/m12xBPxruu — BNO News (@BNONews) January 14, 2020

Xining ist die Hauptstadt der Provinz Qinghai, einer der ärmsten Chinas. Sie liegt auf der Tibet-Hochebene. Der beschleunigte Bau von Straßen, Tunneln, Brücken und anderer Infrastruktur führt in China häufig zu Einbußen bei der Sicherheit. Die Folge sind teils tödliche Arbeits- und Industrieunfälle. Auch der jahrelang kaum regulierte Bergbau hat in vielen Gegenden zu Instabilität des Bodens geführt.

