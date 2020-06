Strandurlaub Ostsee: Scharbeutz und Haffkrug stoßen an Kapazitätsgrenze

Anzeige

Das Sommerwetter hat in der Corona-Krise bereits am Samstagmittag zu viele Touristen in die Urlaubsorte Scharbeutz und Haffkrug an der Ostsee gezogen. Die Kapazitätsgrenze für Parkplätze und Strand sei erreicht, teilte die Scharbeutzer Bürgermeisterin Bettina Schäfer in einem Facebook-Post mit.

“Anreisende Gäste werden nur noch durch unsere Orte durchgeleitet.” Anwohner und der öffentliche Nahverkehr hätten freie Fahrt, auch Gäste zu Ferienwohnungen und Hotels. “Bitte halten Sie Ihre Buchungsbestätigung bereit”, teilte sie weiter mit.

Laut “Lübecker Nachrichten” (LN) hat Bürgermeisterin Schäfer dann alle Zufahrtsstraßen nach Scharbeutz mit Baken abriegeln und den Verkehr über die B76 nach Haffkrug umleiten lassen. “Um 9 Uhr ahnte ich, dass die Kapazitäten wohl bei diesen Bedingungen gesprengt werden würden”, sagte sie der Zeitung. Um 10 Uhr hätten sich die Anrufe von Strandkorbvermietern gemehrt, dass die Strände vollzulaufen drohten. Um 11 Uhr setzte sich die Bürgermeisterin demzufolge mit der Polizei und den Ordnungsamt-Mitarbeitern zusammen. Dann fiel die Entscheidung zur Schließung.

“Wir müssen einfach darauf achten, dass die Abstandsregeln im Ort gewährleistet bleiben”, sagte Bettina Schäfer der Zeitung. Sie rechne damit, dass die Sperrung bis etwa 16.30 Uhr aufrecht erhalten bleibe.

Abstände mehrheitlich eingehalten

Auch Touristenzentren wie St. Peter-Ording, Büsum, Grömitz, Timmendorfer Strand und Fehmarn melden nahezu ausgebuchte Quartiere. “Mit den Sommerferien beginnt auch die Hochsaison. Und die ist auf Sylt seit Jahren gleichbleibend gut gebucht”, sagte Jutta Vielberg von Sylt Marketing.

Schleswig-Holstein sei als Reiseland gerade in der Corona-Krise sehr beliebt, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) bei einem Besuch in Timmendorfer Strand und Scharbeutz. “Aus der Ferne betrachtet sieht der Strand schon sehr voll aus, aber wenn man näher ran geht, sieht man, dass die Menschen die nötigen Abstände mehrheitlich einhalten.” Auch auf Fotos der “Lübecker Nachrichten” (LN) sehen die Strände in Scharbeutz und Timmendorf schon recht voll aus, auf den näheren Aufnahmen werden aber tatsächlich meist die Abstände eingehalten.

Zum Einhalten der Abstände beleben manche Familien am Strand die zwischenzeitlich verpönte und teils verbotene Tradition des Strandburgen-Baus: Damit nicht jeder dazwischen rennt, sagte Melanie Michalk-Hallmann aus Travemünde.

Mecklenburg-Vorpommern: Andrang gut zu bewältigen

Währenddessen ist in Mecklenburg-Vorpommern der Andrang dem Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern zufolge gut zu bewältigen. “Wir sind da ganz unaufgeregt. Ansturm trifft es nicht richtig. Das ist das, was man Sommer für Sommer erlebt, wenn die Menschen in die Urlaubsregionen aufbrechen”, sagte Verbandsgeschäftsführer Tobias Woitendorf am Samstag.

Dass aufgrund der Corona-Lockerungen mehr Gäste ins Land kämen, sei ein Trugschluss. Tagesbesucher aus anderen Bundesländern dürfen beispielsweise nicht einreisen, zudem seien die Kapazitäten in den Hotels, Pensionen und auf den Campingplätzen coronabedingt auf etwa 80 Prozent verringert. “Wir haben insgesamt durch die Begrenzungen eine geringere Zahl an Menschen im Land”, sagte der Verbandschef dazu.

Er rechnete an diesem Wochenende mit etwa 350.000 bis 400.000 Übernachtungsgästen, die Beherbergungsbetriebe seien damit weitgehend ausgelastet und würden das auch den Sommer über bleiben. “Im Regelfall würden dann noch bis zu 200.000 Tagestouristen kommen und die kommen nun eben nicht.”

Mecklenburg-Vorpommern setzt bei der Öffnung für den Tourismus auf einen behutsamen Start, um eine Nachvollziehbarkeit der Kontakte im Corona-Fall gewährleisten zu können. Grenzkontrollen gibt es nicht, stichprobenartige Kontrollen in den Urlaubsorten dagegen schon. Wer dann keine Buchung vorweisen kann, muss mit Sanktionen rechnen. Die wichtigsten Ziele sind die Badeorte an der Ostseeküste und die Mecklenburgische Seenplatte.