Betrunkene Mutter „vergisst“ Kinder in Kita - Polizei ermittelt

Stralsund. Weil eine betrunkene Mutter ihre kleinen Kinder nicht abholte, hat eine Kindertagesstätte in Stralsund die Polizei eingeschaltet. Der Vorfall ereignete sich am späten Donnerstagnachmittag, wie ein Polizeisprecher am Freitag erklärte. Die zwei und drei Jahre alten Geschwister mussten letztlich beim Kinder- und Jugendnotdienst untergebracht werden.

Mutter verleugnet ihre Kinder

Die Erzieherin habe die Mutter, als es immer später wurde, zunächst versucht anzurufen, sagte der Sprecher. Das habe nicht geklappt. Dann sei die Kita-Angestellte mit den Kindern zu deren Wohnung gegangen. Dort habe die sichtlich alkoholisierte Frau über die Gegensprechanlage an der Klingel erklärt, dass das gar nicht ihre Kinder seien.

Die Erzieherin fuhr mit den Kleinen zurück zur Kita und rief die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass die 36-jährige Mutter in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus drei Leute zu Besuch hatte. Gegen einen Mann von ihnen lag bereits ein Haftbefehl vor. Der 29-Jährige kam in eine Haftanstalt.

Bei der Mutter wurden 1,6 Promille Atemalkohol gemessen. Nach Absprache mit dem Jugendamt wurden die Kinder zum Notdienst gebracht. Gegen die Mutter werde nun wegen des Verdachts der Verletzung der Fürsorgepflicht ermittelt.