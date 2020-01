Stiefvater stopft Baby Marion (10 Monate) zum Sterben in Rucksack

Anzeige

Ein schreckliches Verbrechen erschüttert die texanische Stadt Lubbock. Dort steht ein 27-Jähriger unter Verdacht, das zehn Monate alte Baby seiner Freundin in einem Rucksack verstaut und dann zum Sterben im Kofferraum seines Autos zurückgelassen zu haben. Gegen den Mann, der nicht Vater des Kindes ist, wird wegen Mordes ermittelt, berichtet der Sender KCBD.

Die Tat soll sich nach Angaben der Polizei am Dienstag ereignet haben. Demnach nahm der Stiefvater die kleine Marion Rebecca am Morgen mit zu seiner Arbeitsstelle. Bevor er sein Auto verließ, stopfte er das Mädchen in einen Rucksack, den er auf dem Boden vor dem Fahrersitz abstellte. Als er Stunden später nach dem Mädchen schaute, hatte sie sich aus dem Rucksack befreit, heißt es von Seiten der Polizei weiter. Daraufhin habe er sie zurück in den Rucksack gesteckt.

Reißverschluss des Rucksacks zugezogen

Um die Mittagszeit sei er wieder zurück zum Fahrzeug gekommen und habe festgestellt, dass Marion noch immer atmete und schrie. Er habe daraufhin den Reißverschluss des Rucksacks zugezogen und sich Essen in einem Fast-Food-Restaurant geholt. Bei seiner Rückkehr packte er den Rucksack, der noch immer verschlossen war, in den Kofferraum. Dort blieb das Baby für weitere fünf Stunden, bei steigenden Temperaturen.

Gegen 17 Uhr stellte der Mann schließlich fest, dass das Baby nicht mehr atmete. Der 27-Jährige fuhr noch einige Blocks weit, bevor er schließlich den Notruf wählte. Rettungskräfte brachten das Mädchen noch ins Krankenhaus, wo es für tot erklärt wurde.

Um die Bestattungskosten zu bezahlen, haben Angehörige eine Spendenaktion gestartet - die Seite ist hier zu erreichen.

