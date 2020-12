SterbenmitStreeck: Virologe Hendrik Streeck entsetzt über Hass und Diffamierung im Netz

Anzeige

Bis Anfang des Jahres kannte kaum jemand jenseits des Virologen-Kosmos‘ Hendrik Streeck, heute erklärt er den Deutschen fast täglich die Corona-Pandemie. Allerdings polarisiert der Virologe auch immer wieder, sei es wegen der nicht unumstrittenen Heinsberg-Studie, wegen seiner offenen Kritik an Teilen der Corona-Politik der Regierung oder auch mit Aussagen, die die Gefahr durch das Coronavirus vermeintlich relativierten. So hatte der 43-Jährige in einem Interview betont, es gebe „zu viel Angst“ oder in der Sendung „Maischberger“ gesagt, er finde es „müßig, über Todesfälle zu reden“.

Wegen Aussagen wie dieser entbrennen vor allem in sozialen Medien immer wieder Diskussionen, so auch am Montagabend. Da trendete nicht zum ersten Mal der Hashtag #SterbenmitStreeck - sehr zum Entsetzen des Virologen selbst: „Wenn wissenschaftliche Debatte und Forschung dazu führen, dass mit # zu meinem Ableben oder sterben mit mir aufgerufen wird, ist das nicht nur sehr verletzend, es erschreckt mich gerade zu, wie gross der Hass und die Diffamierung im Netz geworden ist“, schrieb Streeck am Dienstagvormittag bein Twitter.

Streeck bekam daraufhin bei Twitter Unterstützung, etwa von der Journalistin Isabel Schayani: „Wer denkt sich so einen perfiden #hashtag aus? Ganz gleich, wie man zu den Äusserungen von Wissenschaftlern steht. Solche Überschriften sind nur kaum als konstruktiver Beitrag in einer Debatte wahrzunehmen. Im Gegenteil.“

Andere Twitter-Nutzer finden die Kritik an dem Hashtag dagegen nicht nachvollziehbar: „Ich habe den Eindruck, einige verwechseln #SterbenmitStreeck mit #SterbenAnStreeck. Niemand behauptet, #Streeck würde Menschen töten. Es ist aber Streeck, der gesagt hat, es sei „müßig“, über Todesfälle zu reden.“ Dazu teilte er den Ausschnitt aus der Sendung von Sandra Maischberger.

Ein anderer Twitter-Nutzer schrieb: „Ja #SterbenmitStreeck ist zynisch. Fast so zynisch wie „mit dem Virus leben“ oder „die Schulen sind sicher“. Wir müssen endlich anfangen, diese Pandemie ernst zu nehmen.“

Ein weiterer Nutzer kritisierte, dass Streeck den Hashtag absichtlich missverstehen würde. „Der Hashtag #SterbenmitStreeck ruft genau nicht zu Gewalttaten auf, sondern kritisiert Ihre falschen und irreführenden Aussagen, die mit für die hohe Sterblichkeit verantwortlich sind.“