Stein von Autobahnbrücke geworfen: Frau am Kopf getroffen, Mordkommission ermittelt

Köln. Unbekannte haben am Freitagnachmittag auf der A553 einen mehr als faustgroßen Stein von der Brücke „Phantasialandstraße“ in Höhe Brühl-Süd (Nordrhein-Westfalen) auf einen Mercedes geworfen. Der Stein durchschlug die Frontscheibe des Fahrzeugs und traf die 57-jährige Beifahrerin am Kopf, wie die Polizei mitteilte.

Die verletzte Frau befindet sich den Angaben zufolge zur Beobachtung in einem Krankenhaus. Die Autobahn sei bis voraussichtlich 19 Uhr zwischen Brühl und dem Autobahnkreuz Bliesheim gesperrt.

Die Polizei Köln hat eine Mordkommission eingerichtet und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (0221) 2290 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de.